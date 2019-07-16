Астронавти будуть вирощувати перець чилі на МКС

Мешканці Міжнародної космічної станції успішно вирощують рослини ось вже майже 40 років, з тих пір як в 1982 році екіпаж радянського корабля «Салют-7» вперше виплекав там Arabidopsis, або резуховидку Таля.

У різні роки на МКС проводили експерименти з вирощуванням, зокрема, салату романо, соняшнику, цукіні, брокколі, пшениці, редиски, гороху, китайської капусти — якісь із них увінчалися успіхом, якісь спіткала невдача.

Виростити рослину в умовах мікрогравітації — непросте завдання, для цього космонавти застосовували, наприклад, спеціальне освітлення, а також «направляли» зростання рослини — вгору або вниз.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

У 2017 році космонавти «Роскосмосу» планували зайнятися вирощуванням солодкого перцю в оранжереї «Лада-2», але експеримент довелося відкласти на невизначений термін із-за аварії космічної вантажівки «Прогрес МС-04», який віз обладнання.

Потім, в 2018 році на МКС відправили нову систему Advanced Plant Habitat, яка разом із системою виробництва овочів Veggie допомагала екіпажу.

Однак американські астронавти жодного разу не вирощували плодоносні рослини — в цьому досягли успіху лише космонавти з Росії. І тепер, як повідомив біолог NASA Рей Уілер, у американців з’явився шанс.

Так, на МКС планують відправити насіння Capsicum annuum, або, якщо говорити простіше, стручкового перцю. Перевага Capsicum annuum в тому, що воно може рости на великій висоті і за короткий термін.

«Ми шукали сорти, які не виростають дуже високими, але при цьому продуктивні у контрольованому середовищі», — розповів Уілер.

За його словами, перець багатий вітаміном С, а це важливо для космічної дієти, до того ж астронавти давно хотіли урізноманітнити свій раціон більше гострої і пряної їжею. І приблизно до листопада, якщо все піде за планом, у них з’явиться така можливість.

Підкреслюється, що наукові експерименти по вирощуванню рослин в космосі ведуть до однієї конкретної мети — щоб одного разу, коли люди вирушать колонізувати Червону планету, вони могли виробляти власну їжу.

«Ми можемо будувати всілякі ракети, які потім відправимо на Марс, але це не спрацює, якщо у нас не буде їжі», — підкреслив Джейкоб Торрес, фахівець із селекції рослин з NASA.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», біореактор в водоростями буде на МКС виробляти їжу і кисень.

За матеріалами Naked-science

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