Точна висота Евересту стане відома до 2020 року

Зараз офіційна висота Джомолунгми (Евересту) становить 8848 метра (так заміряли в далекому 1955 році), при цьому вчені сходяться на думці, що гора продовжує зростати темпами 1,2 см в рік. Однак сталося навесні 2015 року в Непалі землетрус магнітудою 7,8 і зруйнувало цю струнку схему.

Одні дослідники стверджують, що після удару підземної стихії висота гори підскочила на метр, інші кажуть, що пік навпаки просів, приблизно на 2,5 сантиметра. Вчені почали збирати нову інформацію про висотах Евересту з грудня 2017 року, всі роботи були завершені у квітні 2019-го, коли група дослідників зробила заміри на найвищій точці Джомолунгми.

Зараз ці дані обробляються, і точна висота піка буде офіційно названа через кілька місяців.

Експрес-інформація по країні

Непал (Федеративна Демократична Республіка Непал) – держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Катманду

Найбільше місто – Катманду

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 140 800 км2 (94-я в світі)

Населення – 28,51 млн чол. (46-я в світі)

Офіційний мову – непальської

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,548 (145-я в світі)

ВВП – $19,38 млрд (108-я в світі)

Валюта – непальська рупія

Межує з Індією, Китаєм

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на Евересті встановили метеостанцію на рекордній висоті.

За матеріалами «Фокус»

Читайте також:

Ціна сходження на Еверест для навколишнього середовища

У Непалі експедиція прибере сміття на Евересті

Китай обмежить доступ альпіністів до Евересту