Єльченко виступив на засіданні Радбезу ООН щодо мовного закону

Представник України в ООН Володимир Єльченко прокоментував втручання Росії у “мовне питання” України

Про це повідомив Володимир Єльченко під час засідання Ради безпеки ООН щодо “мовного закону”, передає Еспресо.TV.

Єльченко заявив, що держава, яка сотнями років докладала зусиль для пригнічення української мови із примусовим заміщенням її російською мовою, “не має жодного права вказувати нам, що робити”.

Крім того, він нагадав, що в Австралії, Аргентині, Словаччині є українські школи, а в Росії, де живе майже 7 мільйонів українців, згідно з офіційними даними, немає жодної.

“Я можу лише повторити слова із Нагірної проповіді (Ісуса Христа – ред.,):”Ви лицеміри, вийміть спершу скалку з ока свого, а потім робіть зауваження щодо соломинки в оці брата твого”.

Наголосив, що українці самостійно впораються зі своїми проблемами. Однак, розраховують на підтримку різних комісій, наприклад, Комісії у справах національних меншин, Венеційської комісії і так далії.

“Щоразу, коли Росія піднімає це питання, у них є подвійна мета: справити тиск на Україну і полегшити тиск на самих себе”, – додав Єльченко.

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Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

Голова Офісу президента України Андрій Богдан припустив проведення в Україні референдуму з надання російській мові статусу регіональної в Луганській і Донецькій областях.

16 липня набрав чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

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