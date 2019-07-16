Шотландських вітряків вистачить на дві країни

За останні півроку шотландські вітроелектростанції виробили понад 9,8 млн мегават-годин електроенергії. Цього достатньо для живлення приблизно 4,47 млн будинків, що майже вдвічі перевищує кількість будинків в Шотландії.

“Ці цифри показують, що вітрові станції Шотландії можуть забезпечити екологічно чисте електрику для мільйонів будинків не тільки в Шотландії, але і в Англії”, — говорить Робін Паркер, керівник відділу кліматичної та енергетичної політики WWF в Шотландії.

Згідно з планом уряду, до 2030 року відновлювані джерела мають покривати половину потреб Шотландії, а до 2050 року викиди вуглекислого газу від енергетичного сектора повинні впасти майже до нуля.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Великобританії третина електроенергії будуть виробляти вітряки, розташовані в море.

За матеріалами «Фокус»

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