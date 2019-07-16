Віцепрем’єр Італії і глава МВС Маттео Сальвіні заявив, що його хотіло вбити “українське угруповання”.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на Аnsa.

“Це була одна з багатьох погроз смерті, які надходили мені кожен день. Спецслужби говорили про українську групу, яка намагалася мене вбити. Я радий, що це допомогло розкрити божевільний арсенал зброї)”, – заявив Сальвіні, говорячи про спецоперацію італійських поліцейських проти прихильників ультраправої групи.

“Я думаю, що я ніколи не робив нічого поганого українцям…Я не знаю жодного неонациста. І я щасливий, коли вони ловлять неонацистів, прокомуністів або кого-небудь ще”, – додав він.

Нагадаємо, на півночі Італії під час обшуків у членів ультраправих угруповань вилучили арсенал зброї, в тому числі ракету класу “повітря-повітря”.

Були затримані троє осіб, які могли брати участь у бойових діях на Донбасі, або мати зв’язки з проросійськими сепаратистами.

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