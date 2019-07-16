У Миколаївській області знайшли застреленим кандидата в нардепи

У м.Первомайськ Миколаївської області виявили застреленим 56-річного директора підприємства, який балотувався до Верховної Ради України; головна версія слідства – самогубство, передає interfax.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, охоронці виявили тіло бізнесмена з вогнепальним пораненням у боксі підприємства на вул.Гвардійська близько 19:30 вівторка.

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“Головна версія – самогубство. Поруч з тілом загиблого знаходилася мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат в нардепи вистрілив собі в область грудей”, – сказано в повідомленні поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), як вимагає процедура в подібних випадках. Тривають першочергові слідчі дії.

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