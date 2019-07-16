Єврокомісію вперше очолила жінка

Фон дер Ляєн обрана головою Єврокомісії. Кандидатуру представника Німеччини підтримали 383 європарламентарії.

Європейський парламент проголосував за призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на пост президента Європейської комісії. Про це повідомляє Європейська правда.

За призначення фон дер Ляєн проголосували 383 євродепутати, за мінімально необхідних 374. Проти – 327, утрималися – 22. Всього в сесійній залі були присутні 723 євродепутати.

Читайте також – Порошенко їде до Страсбурга для формування “групи друзів України” в новообраному Європарламенті

Голосування проходило бюлетенями і було таємним, тому точно невідомо, хто з депутатів підтримав призначення. Раніше групи “Зелених” і “Лівих” заявляли, що точно не будуть голосувати за фон дер Ляєн. Також проти її призначення виступали німецькі ультраправі.

Фон дер Ляєн 1 листопада змінить на посту діючого президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Вона стане першою жінкою на чолі Єврокомісії.

До виборів у Європарламент вона не була в списку кандидатів на посаду, вважалося, що призначать німця Манфреда Вебера. Однак, в результаті тривалих переговорів його кандидатура, як і інших топ-кандидатів, відпала.

В результаті, лідери ЄС на саміті погодили кандидатуру Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, на саміті Євросоюзу тричі переносили початок засідання. Туск проводив переговори щодо кадрових призначень з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело – korrespondent

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!