Прем’єра фільму про опір тральщика «Черкаси»: перші глядачі аплодували стоячи

В рамках X Одеського міжнародного кінофестивалю відбулася прем’єра українського фільму режисера Тимура Ященко «U311 Черкаси» про опір тральщика ВМС України російським силовикам в ході анексії Криму в 2014 році. Після завершення показу перші глядачі 5 хвилин аплодували стоячи знімальній групі і українським військовим морякам.

Зліва направо: режисер Тимур Ященко (в помаранчевому), актор фільму, командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш, глава Держкіно України Пилип Іллєнко

Як повідомляє кореспондент Крим.Реаліі, в залі був присутній командир тральщика «Черкаси», почесний громадянин міста Черкаси Юрій Федаш. Крім того, на сцену під оплески глядачів вийшли троє українських матросів, зокрема двоє учасників подій, які стали прототипами героїв фільму. Саундтрек до фільму створили українські музиканти Катя Чілі та Антон Байбаков.

Фінансова підтримка фільму з боку Держкіно склала понад 17 млн грн. при загальній вартості виробництва – майже 40 млн гривень.

Як зазначили автори фільму, деякі сцени художньої картини вигадані, фільм не є документальною реконструкцією подій.

Протягом трьох тижнів в березні 2014 року 48 моряків «Черкас» з екіпажу загальною чисельністю 65 осіб тримали оборону на озері Донузлав.

Навіть після захоплення корабля команда відмовилася спустити український прапор. Це зробили російські військові – вже після того, як з борта зійшов останній український моряк.

Корабель протимінної оборони «Черкаси» Росія Україні не повернула.

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