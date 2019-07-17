Поліція Італії перевірила український «слід» у справі про замах на Сальвіні

Слідчі органи Італії не знайшли підтверджень інформації про те, що певна українська група загрожувала життю міністра внутрішніх справ і віцепрем’єра Маттео Сальвіні.

За даними видання, слідство, яке привело до виявлення арсеналу зброї в Італії, почалося з інформації, отриманої від колишнього секретного агента КДБ, який повідомив про підготовку терористичного акту проти Сальвіні якимись українськими націоналістами.

“Однак, поліція не знайшла жодних доказів цієї інформації, але було вирішено стежити за діяльністю деяких італійців, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі”, – повідомляє “Європейська правда” з посиланням на La Stampa.

Саме після цього стеження були виявлені контакти між одним з бойовиків і експертом по зброї, який запропонував купівлю від імені третьої сторони.

Посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці в Facebook також повідомив, що не отримав від представників відповідних структур підтвердження існування такої групи українських громадян.

Нагадаємо, віце-прем’єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що його хотіло вбити “українське угруповання”.

За словами Сальвіні, він вважає, що “ніколи не робив нічого поганого з українцями”.

Нагадаємо також, що міністр МВС і лідер «Ліги» Маттео Сальвини заперечує, що отримував гроші від Росії. Раніше він висловлювався на підтримку Володимира Путіна, а також говорив про скасування європейських санкцій, введених проти Росії через анексії Криму.

Фото: notizie.tiscali.it

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