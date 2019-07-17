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Директор-розпорядник МВФ йде у відставку

17.07.2019

Крістін Лагард повідомила, що її прохання про відставку вступить в силу в першій половині вересня.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагардуходит у відставку. Про це Лагард повідомляє на сайті МВФ.

Прохання про відставку набуде чинності 12 вересня.

Виконуючим обов’язки директора-розпорядника залишається Девід Ліптон.

«Відмова від моїх обов’язків, про який було оголошено раніше, залишиться в силі до цього моменту (до 12 сентяюря — ред.)», — заявила Лагард.

2 липня вона тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника Фонду у зв’язку з висуненням своєї кандидатури на пост голови Європейського центробанку.

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