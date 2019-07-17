Єврокомісію очолила політик, який виступає проти дружби ЄС з Москвою

Міністр оборони Німеччини Урсули фон дер Ляйєн зайняв посаду президента Європейської комісії. Про це повідомляє Європейська правда.







Так, за призначення фон дер Ляйєн проголосували 383 євродепутата, при мінімально необхідних 374. Проти – 327, утрималися – 22. Всього в сесійній залі були присутні 723 євродепутатів. Голосування відбувалося бюлетенями, і було таємним, тому точно невідомо, хто з депутатів підтримала призначення.



Зазначимо, фон дер Ляйєн 1 листопада змінить на посаді чинного президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Вона стане першою жінкою на чолі Єврокомісії.



Нагадаємо, що фон дер Ляйєн в різний час досить категорично висловлювалася про Росії.



«Європі слід вести діалог з Росією з позиції сили», «Кремль не прощає слабкостей», «Путін давно перестав бути нашим партнером», «Америка роками закликає нас витрачати більше на НАТО. Ці заклики справедливі. Російська агресія в Україні змусили нас змінити своє ставлення», — цитати колишньої міністра оборони Німеччини щодо Росії.