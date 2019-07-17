Кандидата у депутати від «Слуги народу» запідозрили у наркоторгівлі





У Луганській області по 107 виборчому округу від партії «Слуга народу» до Верховної Ради балотується Олександр Сорокін. Що відомо про кандидата і навіщо він президентської партії?



Сорокін поміняв кілька політичних покровителів. Останнім часом був членом БПП. Після президентських виборів «перевзувся» і став членом «Слуги народу».



За даними ЗМІ, в 2017 році Сорокін брав участь у конкурсному відборі голови Вишгородської райдержадміністрації Київської області. Однак за результатами тестування отримав нуль балів і не був допущений до наступного етапу конкурсу. Через рік брав участь у конкурсі на посаду головного лікаря Київської міської клінічної лікарні №7. Його заявка була відхилена за найнижчою другий лікарської категорії.



На цьому спроби Сорокіна влаштуватися в столиці закінчилися. У Сєвєродонецьку він вирішив претендувати на посаду радника міського голови, а потім — начальника відділу охорони здоров’я міськради. Зараз кандидат очолює комунальне підприємство «ЛО «ФАРМАЦІЯ-ПІВНІЧ».



У певних колах на Донбасі Сорокін відомий на прізвисько «Блазень». За непідтвердженою інформацією, йому належить тіньовий бізнес, пов’язаний з обігом наркотичних засобів. Будучи медичним працівником і періодично займаючи керівні посади, Сорокін знайшов собі «додатковий» джерело заробітку. Його зв’язок з тіньовим ринком наркотичних препаратів також могла сприяти його призначенням на посади керівника охорони здоров’я міста та директора «ФАРМАЦІЯ-ПІВНІЧ», яка має розгалужену мережу аптек по всій області.