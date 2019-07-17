Болезнь, после которой часто возникает рак

Международная группа ученых из Австралиии, Великобритании и США представила данные своего исследования на страницах журнала Diabetologia. Согласно их доводам, к развитию онкологических заболеваний оказываются в большей мере склонными люди, болеющие диабетом.

«Диабет первого и второго типа является фактором риска для всех видов онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин», — данное заключение было сделано авторами исследования после изучения сведений о состоянии 20 миллионов пациентов.

При этом учеными было обнаружено, что страдающие диабетом женщины чаще заболевают раком, чем мужчины-диабетики. Женщины с диабетом имеют на 6% больше шансов заболеть любой формой рака, нежели мужчины, говорится в докладе исследователей проблемы.

Также стало понятно, что болеющие диабетом женщины склонны к развитию лейкемии и появлению злокачественных опухолей в почках, полости рта и желудке, а также к лейкемии. Мужчины в большей степени подвержены раку печени.

«Женщины с диабетом имеют на 27% больше шансов заболеть раком, нежели те, кто не страдает от эндокринных заболеваний. Для мужчин аналогичный показатель составляет 19%», — конкретизировали исследователи.

Кроме того, осуществленный специалистами анализ подтвердил то обстоятельство, что женщины не получают достаточного лечения при начальных симптомах диабета, а также реже проходят интенсивную терапию в сравнении с пациентами-мужчинами. Ранее МедикФорум писал о том, что женщины гораздо чаще мужчин умирают после перенесенного инфаркта – эта работа также показала, что женщин с заболеваниями сердца лечат не так старательно, как мужчин.

: 24apteka

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