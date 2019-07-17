У Британії випробували сучасну протикорабельну ракету Martlet (відео)

Королівський ВМФ Великої Британії успішно випробував нову ракету Martlet, що покликана для протидії малотоннажним суднам.

Про це повідомляє прес-служба британського Королівського ВМФ, передає Український мілітарний портал.

Тестування відбулися на фрегаті HMS Sutherland (F81), що випустив 4 ракети по швидкісному катеру в Ірландському морі.

На Martlet використовується лазерна система наведення.

Короткі тактико-технічні характеристики ракети: вага: 13 кг, довжина: 1,3 метри, діаметр: 76 мм, маса вибухової речовини: 3 кг.

Спочатку ракета Martlet, яка також відома як Lightweight Multi-role Missile, була розроблена компанією Thales для застосування з гелікоптерів по швидкісним катерам, що становили загрозу для флоту.

Розробка розпочалась у 2008 році і вже 2011 року розпочались випробування для британської армії. У квітні 2011-го року вже була підписана угода щодо постачання 1000 таких ракет на озброєння. Та вже у 2015-у році вони заступили на бойове чергування.

Інтеграція пускових ракет в існуючій 30-мм бойовий модуль зайняла п’ять місяців. Це дозволило значно збільшити протидію ймовірним загрозам від малорозмірних суден, що можуть бути використані терористами для атаки на кораблі.

Нагадуємо, комплекс «Нептун» з крилатими ракетами буде прийнято на озброєння ЗСУ в 2020 році.

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