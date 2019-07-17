Лобове зіткнення на трасі Одеса – Рені: дві жертви у зім’ятому авто (фото)

Правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП на автошляху Одеса-Рені. Про це повідомили у поліції Одеської області.

У вівторок, 16 липня, близько 20.00 години біля с. Петродолинське Овідіопольського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, що рухалися на зустріч один одному.

Внаслідок аварії водій «Фольцвагена», житель Придністров’я, та його пасажирка, громадянка Молдови, загинули на місці. Водія «ВАЗу» госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Відомості

за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.

2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу

України.

Встановлюються обставини зіткнення.