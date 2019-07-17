Дмитро Комаров показав, як катав свою дружину на літаку над Житомиром

Подружжя влаштувало собі романтичні вихідні.

Ведучий “Світу навиворіт” Дмитро Комаров, який показав фанам себе у дитинстві, вихідні присвятив дружині Олександрі Кучеренко.

© instagram.com/aakucherenko

Пара втекла з Києва на літаку до Житомира, про що і Дмитро, і Олександра повідомили у сторіз своїх Instagram-сторінок. Так, Комаров запостив у фотоблогу світлину, зроблену у кабіні літака, і прокоментував її: “Покатав дружину на літаку”.

instagram.com/komarovmir

Майже так само повідомила про подорож Олександра: “Чоловік покатав на літаку”.

Також подружжя встигло насолодитись видом на Коростишівський каньйон.

instagram.com/komarovmir

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів про містичне знайомство зі своєю дружиною. Також телемандрівник поділився, як йому працюється над книгою про його подорожі.

: tsn.ua