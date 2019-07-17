У Москві вже заговорили про умови зняття заборони на польоти в Грузію

Росія розгляне можливість скасування заборони на авіаперельоти, якщо будуть усунені загрози безпеки росіян.

Якщо це станеться, буде розглянута можливість скасування прийнятих Росією санкцій, в тому числі зняття заборони на авіаперевезення в Грузію.

“Сподіваємося, що грузинська влада зуміє стабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні та усунути існуючі загрози для безпеки росіян, – сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю газеті “Аргументи і факти”, інформують в “УП“.

Раніше Путін заборонив прямі рейси між Росією та Грузією.

8 липня указ президента Росії Володимира Путіна, який тимчасово забороняє російським авіакомпаніям виконувати перевезення росіян з території Російської Федерації на територію Грузії, набув чинності.

Нагадаємо, втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюються в три мільярди рублів.

Напередодні президент РФ Володимир Путін видав указ, який заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Сергій Лавров. Фото: informator24.blogspot.com

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