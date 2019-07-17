У полі під Києвом знайшли труп працівниці Верховної Ради: з’явилися нові деталі

У полі під Києвом біля вбитої працівниці Верховної Ради Антоніни Шпір знайшли кляп і дві пляшки з різними речовинами.

Її тіло було роздягнуте, сумка і гроші вкрадені, зазначено у постанові Макарівського райсуду. Крім цього, на місці злочину виявили червону мотузку, якою, імовірно, задушили жінку.

“У полі кукурудзи між с. Вільне і Юрівка був знайдений труп зі слідами насильницької смерті. На місці вбивства знайшли пакет з-під вишень, два шматки тканини чорного кольору, дві пляшки і освіжувач повітря”, – йдеться у документі.

Гаманець жертви також лежав поруч, але в ньому були тільки дисконтні карти – всі гроші зникли.

Нагадаэмо, 4 липня під Києвом знайшли тіло Антоніни Шпір, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України. Вона зникла 29 червня після того, як вийшла з маршрутки біля села Юрівка.