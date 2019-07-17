Спецслужби України і США провели масштабну операцію проти банди хакерів

Служба безпеки України спільно з Федеральним бюро розслідувань і таємницею службою США викрили міжнародну хакерську організацію на чолі якої стояв українець.

Про це на брифінгу у вівторок, 16 липня, повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов пише група ІС.

За словами Баканова, міжнародну хакерську організацію очолював українець Михайло Ритіков, якому в США загрожує 50 років в’язниці.

Одним з «клієнтів» Ритікова був хакер Євген Богачов. Богачов свого часу розробив шкідливе програмне забезпечення «ZeuS», за допомогою якого викрадалися особисті дані користувачів банків в інтернеті. Він входить в список найбільш розшукуваних в США хакерів, за нього обіцяють винагороду в 3 млн. доларів.

З серверів Ритікова запускалося шкідливе програмне забезпечення «ZeuS».

Хакери працювали в Dark Net – прихованої частини інтернету, де можливо анонімно придбати зброю, наркотики тощо. Хакери зазіхали в інтернеті на інфраструктуру, органи влади в Україні, США, Японії та Європі.

Правоохоронці повідомили, що угруповання налічує близько 10 основних учасників і десятки посібників, посередників в ряді країн світу, а також тисячі клієнтів. «Вони стурбовані тим, що в руках спецслужб опинилися сотні терабайт даних, які можуть стати доказами в сотнях кримінальних справ у всьому світі. За нашими оцінками, мова може йти про 40% російськомовного сегмента Dark Net », – підкреслив Баканов.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника департаменту кібербезпеки України Миколи Кулєшова, справа в Україні була зареєстрована на початку 2019 року. «11 липня було проведено 29 обшуків за місцем перебування Ритікова і його спільників. В ході обшуків було вилучено 146 серверів », – додав він.

Ритікова і його спільнику повідомили про підозру по ч.2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) і ч.3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Їм вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянська, спецоперація виявилася однією з наймасштабніших за останні 10 років з числа тих, що проводилися в світі проти хакерів.

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