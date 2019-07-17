В Україні заборонили відомий імуностимулятор

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила препарат “Глутоксим”.

Мова йде про серію 71341001 лікарського засобу Глутоксим, розчин для ін’єкцій 3 % по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, та серії 71341002 лікарського засобу Глутоксим, розчин для ін’єкцій 3 % по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, виробництва ПрАТ “Лекхім-Харків”.



Заборона Глутоксиму

На ліки встановили тимчасову заборону у зв’язку з встановленням факту невідповідності вимогам методів контролю якості за показником “Сторонні домішки”.

Глутоксим застосовують: