В Україні заборонили відомий імуностимулятор

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила препарат “Глутоксим”.
Мова йде про серію 71341001 лікарського засобу Глутоксим, розчин для ін’єкцій 3 % по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, та серії 71341002 лікарського засобу Глутоксим, розчин для ін’єкцій 3 % по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, виробництва ПрАТ “Лекхім-Харків”.
Заборона Глутоксиму
На ліки встановили тимчасову заборону у зв’язку з встановленням факту невідповідності вимогам методів контролю якості за показником “Сторонні домішки”.
Глутоксим застосовують:
- Як засіб профілактики та лікування у дорослих вторинних імунодефіцитних станів, що асоціюються з радіаційними, хімічними та інфекційними факторами;
- для відновлення пригнічених імунних реакцій і пригніченого стану кістково-мозкового кровотворення;
- для підвищення стійкості організму до різних патологічних впливів – інфекційних агентів, хімічних та/або фізичних факторів (інтоксикація, радіація);
- як гепатопротекторний засіб при хронічних вірусних гепатитах В і С;
- для потенціювання лікувальних ефектів антибактеріальної терапії хронічних обструктивних захворювань легень;
- для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень;
- у складі комплексної протитуберкульозної терапії тяжких поширених форм туберкульозу всіх локалізацій;
- у разі наявності лікарської резистентності мікобактерій туберкульозу до ліків;
- для профілактики загострень хронічного гепатиту у хворих туберкульозом на тлі протитуберкульозної терапії;
- для лікування токсичних ускладнень протитуберкульозної терапії;
- у складі комплексної терапії псоріазу, зокрема середньотяжких і тяжких форм з наявністю еритродермії, артропатії;
- у складі комплексної терапії злоякісних новоутворень в онкології для профілактики і лікування токсичних проявів хіміо- та променевої терапії, а саме: сприяє зниженню гемо- і гепатотоксичної дії, сприяє ефективному відновленню функцій кістково-мозкового кровотворення при проведенні протипухлинної терапії. Для усунення проявів неспецифічного синдрому хвороби (анемії, втоми, зниження апетиту, підвищеної больової чутливості).