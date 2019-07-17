Сьогодні минає 5 років з дня катастрофи MH17 на Донбасі

Сьогодні минає п’ять років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей. У цей день рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції.

Нагадаємо, 17 липня 2014 р. у небі над Донецькою областю російські терористи збили пасажирський літак «Boeing-777» компанії «Malaysia Airlines», який виконував рейс за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур.

Авіасудно з Нідерландів до Малайзії не долетіло, оскільки над м. Торез було знищене російським зенітно-ракетним комплексом «Бук». Всі 298 членів екіпажу і пасажирів, серед них – 80 дітей, загинули.

У Нідерландах, країні, що втратила в катастрофі 193 громадянина, поминальні заходи почалися 16 липня, коли члени родин 15 загиблих зібралися в місті Гілверсум.

Також 16 липня в Нідерландах відбулася конференція щодо катастрофи MH17, а у Вашингтоні – круглий стіл.

Виступаючи у Вашингтоні, заступник помічника державного секретаря США у справах Євразії Джордж Кент заявив, що «Росія підготувала ґрунт для знищення MH17 шляхом фінансування, організації та просування своїх довірених осіб на сході України». Він також зазначив, що «Росія продовжує заперечувати присутність своїх сил і матеріальних засобів» на неконтрольованих владою України територіях.

Сьогодні дев’ять посольств, громадяни яких загинули під час польоту, планують провести жалобні заходи в Малайзії, яка втратила через катастрофу літака 43 громадянина. Ще одна акція, закрита для преси, відбудеться в аеропорту Схіпгол в Амстердамі.

Джерело: Главком

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