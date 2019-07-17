Скандальний візит Сийярто на Закарпатті: жорстка реакція МЗС України

МЗС України жорстко відреагувало на відвідування Закарпатської області України главою зовнішньополітичного відомства Угорщини Петера Сийярто.

Як повідомляється, Сіярто проігнорувавши відповідні рекомендації МЗС України, 16 липня відвідав місто Берегове Закарпатської області, де взяв участь у ряді публічних заходів.

В офіційній ноті Посольства Угорщини в Україні відзначено, що цей візит П.Сійярто зробив на запрошення Народного депутата України В.Брензовіча, який є кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України, йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.

“У той же час пунктом 1 частини першої статті 74 закону України “Про вибори народних депутатів України” передбачено, що участь у передвиборній агітації забороняється іноземцям та особам без громадянства, у тому числі в публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії – суб’єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати”, – йдеться в повідомленні

Крім того, у МЗС зазначили, що стаття 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року передбачає, що всі особи, які користуються дипломатичними привілеями та імунітетами, зобов’язані поважати закони і постанови держави перебування, а також зобов’язані не втручатися у внутрішні справи цієї держави.

МЗС звернеться до компетентних органів України з проханням дати правову оцінку даній ситуації.

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