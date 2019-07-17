Справа Приватбанку: Суд вимагає доказів банкрутства фінустанови на момент націоналізації

Господарський суд Києва вимагає надати докази, які підтверджують, що у Приватбанку був нульовий або від’ємний капітал на момент націоналізації. Відповідна інформація випливає з судового рішення.

Відомо, що справа за позовом колишнього власника Приватбанку олиарха Ігоря Коломойського і компанії Triantal Investments Ltd до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку та Міністерства фінансів про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 21 грудня 2016 року акцій Приватбанку відбудеться 8 серпня.

Суд підтримав заяву позивачів про необхідність доповнити справа прийнятими ФГВФО рішеннями, які лягли в основу укладення договору купівлі-продажу акцій Приватбанку державі. Саме по-цьому, суд витребував у ФГВФО відповідне рішення, в якому зазначається про те, що за результатами формування резервів та обміну зобов’язань на акції додаткової емісії Приватбанку його капітал складає відповідний грошовий еквівалент і залишається від’ємним або нульовим.