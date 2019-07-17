Колишній зек пригостив дитину морозивом, а потім зґвалтував

За зґвалтування 14-річної дівчинки раніше судимий громадянин проведе 7 років за ґратами. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
“Встановлено, що раніше
судимий громадянин, звільнившись з місць позбавлення волі, на шлях
виправлення не став та знову скоїв умисний злочин. Так, у серпні 2018 року у
вечірній час доби чоловік перебував біля торгівельного центру у місті
Дніпрі, де побачив незнайому 14-річну дівчинку з легкою розумовою
відсталістю. Аби викликати довіру до себе, чоловік пригостив дитину
морозивом та запропонував прогулятися. Не усвідомлюючи злочинних намірів
нового знайомого, дівчинка погодилась піти у напрямку лісопосадки, де у
подальшому, застосовуючи фізичне насильство, обвинувачений її
зґвалтував природним та неприродним способом”, – йдеться у повідомленні.
Суд призначив
йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.