Тина Кароль с глубоким декольте снова попыталась скрыть роман с Баланом

Украинская певица и актриса Тина Кароль поразила элегантным нарядом с повязкой на шее.

Тина Кароль продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами. По словам поп-дивы, она относится с уважением к талантливым и трудолюбивым мастерам. И очень радуется, когда концертные наряды создают именно украинские дизайнеры. Для выступления в праздничном шоу канала «Украина» Тина Кароль выбрала изысканное длинное платье с соблазнительным декольте. Дополнял образ тоненький шарфик, повязанный вокруг шеи.

Тина Кароль восхитила глубоким декольте

Примечательно, что ранее поклонники связывали подобный образ и выбор аксессуара с пылким и страстным романом с молдавским исполнителем Даном Баланом. В комментариях к новым фотографиям Кароль в Instagram подписчица поинтересовалась, не покусал ли ее Дракула — такое прозвище Балан получил еще на проекте Голос країни.

Отметим, в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!» также зажгут Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы «Время и Стекло», «MOZGI», KAZKA, DZIDZIO, «Антитіла», «НЕАНГЕЛЫ», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», KADNAY, Freedom-jazz, LETAY. Режиссером праздничного шоу канала «Украина» стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала «Украина» увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Тина Кароль восхитила глубоким декольте