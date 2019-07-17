На Одещині за голос на користь нардепа Барвіненко пропонували 1,5 тисячі гривень

Віталій Барвіненко

Поліцейські виявили в Одеській області мережа підкупу виборців на користь одного з кандидатів у народні депутати, чинного народного депутата Віталія Барвіненка (депутатська група «Відродження»), повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу Нацполиции.

За словами правоохоронців, до функціонування «сітки» підкупу виборців причетні понад 20 осіб. Підкуп виборців здійснювався на території міста Білгород-Дністровський, а також Білгород-Дністровського, Татарбунарського та частини Кілійського районів.

Незаконна схема діяла, мабуть, на користь кандидата в народні депутати Віталія Барвіненка, повідомив заступник начальника ГСУ Нацполиции Максима Цуцкірідзе:

«Один з діючих народних депутатів, який має багатий політичний досвід, організував «сітку» для підкупу виборців. До «роботи» він залучив агітаторів, які пропонували майбутнім виборцям від 1 тис. до 1,5 тис. грн за голос. У день виборів громадянам необхідно було сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за Барвіненко і фото викласти в меседжер».

За кожен голос в разі надання фотодокази виборцям пропонували від 1 тис. до 1,5 тис. грн.

У схемі підкупу задіяні понад 20 осіб.Зараз всі особи, причетні до скоєння злочину, встановлені. Під час проведення обшуків були вручені повістки всім фігурантам, в тому числі і кандидату в народні депутати. Найближчим часом їм буде оголошено підозри.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця, учасника референдуму).