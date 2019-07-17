Куприй: Криминал рвется к власти на Луганщине

Во вторник, 16 июля телеканал «Наш» обнародовал расследование о масштабной избирательной пирамиде, направленной на подкуп избирателей в пользу кандидата в депутаты Александра Сухова на 107-м избирательном округе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Виталий Куприй.

“Каждый день вижу информацию об очередных черных технологиях в этом регионе.Тут уже открыто покупают голоса за деньги и сахар”, – пишет Куприй.

Как отметил народный депутат, журналисты опубликовали видео свидетельств двух участников сети, а также интервью жителей Лисичанска, подтверждающие факты получения сахара и денег.

По данным СМИ, в Лисичанск автобусами и поездами завозят сотни титушок. Вероятно, готовят срыв выборов.

Куприй также проинформировал о других манипуляциях и грязных технологиях в округе.

“В округе также зарегистрировано кучу кандидатов-клонов, которые нацелены на обман избирателей. Чтобы отобрать голоса от кандидата партии “Слуга народа” зарегистрирован кандидат по фамилии Зеленский. А против другого кандидата, моего коллеги по парламенту Сергея Рыбалки, они зарегистрировали аж трех фальшивых кандидатов с фамилией Рыбак. Один из них даже совпадает полностью – фамилию, имя и отчество “, – сообщает народный депутат.

Кроме того, в публикации говорится, что по округу распространяют фальшивые газеты и листовки с грязью, чтобы предоставить возможность криминалитету войти в парламент.

“Обращаюсь к министру внутренних дел и Генеральной прокуратуры Украины с требованием немедленно вмешаться и прекратить масштабные нарушения закона! Предупреждаю всех, кто участвует в этих грязных действиях: за это предусмотрена жесткая уголовная ответственность “, – резюмировал Виталий Куприй.

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