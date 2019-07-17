9 харчових звичок, які допомагають знизити ризик хвороби Альцгеймера

Від того, що і як ми їмо, залежить не тільки тривалість нашого життя і фізичне здоров’я, але і здоров’я нашого мозку, а також його здатність чинити опір віковим когнітивним змінам. Якщо ви прямо сьогодні почнете трохи міняти свої харчові звички, ви істотно підвищите свої шанси зустріти сотий День народження в здоровому розумі, твердій пам’яті і відмінному настрої!

Не переїдайте

Як правило, ми з’їдаємо на 20-30 відсотків більше, ніж нам насправді потрібно для насичення. Привчіть себе їсти повільно, ретельно пережовуючи їжу і ні на що не відволікаючись. А ще — заведіть посуд меншого розміру — це допоможе візуально зберегти порції великі, а насправді з’їдати рівно стільки, скільки потрібно. Здорова вага — це не тільки ефективна профілактика хвороб серця і судин або діабету, але і міцний захист від хвороби Альцгеймера.

Їжте фрукти і овочі

П’ять порцій фруктів і овочів в день — ось обов’язкова норма для тих, хто хоче зберегти ясний розум до самої старості. Дослідження, в якому взяли участь майже 4 тисячі добровольців, підтвердило зв’язок між регулярним достатнім вживанням овочів і фруктів і більш повільним зниженням когнітивних здібностей в літньому віці — на цілих 40%!

Не нехтуйте спеціями!

По-перше, ароматні трави і спеції роблять страву смачнішою — без олії, цукру і солі. А, по‑друге, багато з них багаті корисними антиоксидантами, які здатні істотно знизити ризик розвитку раку, артриту, депресії і хвороби Альцгеймера.

Маринуйте м’ясо перед приготуванням

Якщо ви любите смажене або запечене м’ясо, обов’язково перед приготуванням замаринуйте його або відваріть. Це допоможе запобігти утворенню небезпечних сполук, званих кінцевими продуктами сучасного глікування (AGE), які здатні викликати небезпечні утворення в головному мозку. Якщо ви не готові повністю відмовитися від смаженого м’яса, хоча б готуйте його найбільш безпечним способом.

Їжте жирну рибу раз на тиждень

Риби, особливо ті, які живуть в холодних північних водоймах, багаті корисним жиром, в якому міститься багато кислот омега-3 — дуже корисних сполук, які здатні зменшувати запальні процеси практично у всіх внутрішніх органах людини. Регулярне вживання жирної риби (не менше однієї порції в тиждень) здатне знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 60%.

Найчастіше перекушуйте горіхами і насінням

Ще одне джерело кислот омега-3 — горіхи і насіння. Крім того, вони багаті селеном і вітаміном Е, які також підтримують здоров’я мозку, і антиоксиданти, які серйозно знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Пийте більше чаю

Найдоступніше джерело антиоксидантів – чашечка чаю. Причому не важливо, який чай ви віддаєте перевагу: зелений, чорний або улун — всі вони багаті катехінами, які допомагають справлятися з ушкодженнями судин і бореться зі шкідливим впливом вільних радикалів. А зелений чай багатий епігаллокатехін-3-галлатом (EGCG), що зменшує бета-амілоїдні бляшки і тау-клубки, які пошкоджують мозок і підвищують ризик розвитку Альцгеймера.

…і кава

Ранкова чашечка кави – ваша таємна зброя в боротьбі з хворобою Альцгеймера. У кавових зернах міститься хімічна речовина, звана ейкозаноил-5-гідрокситриптамід (EHT), яка, як показали дослідження на щурах, захищає від хвороби Альцгеймера. До речі, одна чашка кави “підстьобує” вашу пам’ять і протягом години після того, як ви її вип’єте, вам буде простіше запам’ятовувати і обробляти нову інформацію.

Їжте темний шоколад замість десерту

Кілька шматочків темного шоколаду з високим вмістом какао (і бажано без цукру) — щоденна норма. У какао-бобах багато антиоксидантів, званих флавоноїдами, які буквально омолоджують мозок, тому що підсилюють кровообіг в області гіпокампу — ділянці мозку, що відповідає за пам’ять і обробку інформації.