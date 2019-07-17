У Києві 20-річний хлопець намагався переправити наркотики в СІЗО на дроні

У Києві затримали чоловіка за спробу передати квадрокоптером наркотики на територію слідчого ізолятора. Про це повідомили у поліції Києва.

“Вчора близько 21:45 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дегтярівській перебуває чоловік, який поводить себе підозріло. На адресу прибула слідчо-оперативна група, яка затримала молодика із наркотичною речовиною. Правоохоронці встановили, що хлопець за допомогою квадрокоптера намагався передати на територію слідчого ізолятора пакетики, із його слів, із розфасованим метадоном. Криміналісти вилучили заборонену речовину, а правопорушника, 1999 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.