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В Яготині місцеві жителі демонтували пам’ятник Жукову

17.07.2019

У місті Яготин місцеві жителі знесли пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову. На підготовку до цього в активістів пішло чимало часу, але пам’ятник демонтували законно.

Підготовка до демонтажу пам’ятника тривала близько року – жителі міста оформляли необхідні документи від різних інстанцій, повідомив активіст Вадим Поздняков на своїй сторінці в Facebook.

«Ми більше року займалися паперовим футболом з багатьма інстанціями і в кінці кінців результат є. Жукова – немає, і офіційним методом », – йдеться в повідомленні.

У своєму повідомленні він підкреслив, що все було в рамках правового поля України і додав, що «те ж саме буде і з харківським” пам’ятником Жукову.

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