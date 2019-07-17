В Яготині місцеві жителі демонтували пам’ятник Жукову

У місті Яготин місцеві жителі знесли пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову. На підготовку до цього в активістів пішло чимало часу, але пам’ятник демонтували законно.

Підготовка до демонтажу пам’ятника тривала близько року – жителі міста оформляли необхідні документи від різних інстанцій, повідомив активіст Вадим Поздняков на своїй сторінці в Facebook.

«Ми більше року займалися паперовим футболом з багатьма інстанціями і в кінці кінців результат є. Жукова – немає, і офіційним методом », – йдеться в повідомленні.

У своєму повідомленні він підкреслив, що все було в рамках правового поля України і додав, що «те ж саме буде і з харківським” пам’ятником Жукову.