Величезна фура впала з мосту в Києві: всі деталі ДТП, фото і відео

У середу, 17 липня, в Голосіївському районі Києва багатотонна вантажівка Volvo впала з моста. Фура з невідомих причин втратила керування, знесла два стовпи і відбійник, а після – впала вниз і перекинулася. З бака почало активно виливатися пальне, пише Інформатор Київ.

До місця попрямували декілька патрульних екіпажів і пожежні. За попередніми даними, вантажівка їхала з боку Одеського напрямку по Окружній. Близько 2:00 в районі Одеської площі, заїжджаючи на міст транспортної розв’язки, фуру різко почало нести вправо. На своєму шляху багатотонна машина знесла два стовпи і, не помітивши і відбійник, вилетіла з моста, впавши на правий бік.

Тягач пошкодив лінії електропередач, які впали на зустрічну фуру, а водій автомобіля Toyota не встиг зреагувати і напоровся дном легковика на елементи пошкоджених стовпів.

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За попередньою інформацією, далекобійник не отримав серйозних травм і від госпіталізації відмовився. Можливо, причиною ДТП стало те, що водій заснув, так як слідів гальмівного шляху патрульні не виявили.

Деталі встановлює слідчо-оперативна група. На місці працювало 5 патрульних екіпажів, одна одиниця рятувальної техніки та аварійна служба контактної мережі.