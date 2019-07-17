Названі 8 тривожних симптомів раку печінки

Захворюваність на рак печінки в Україні залишається на високому рівні, багато в чому, через захоплення алкогольними напоями. Експерти назвали 8 попереджувальних симптомів цієї хвороби, які не можна ігнорувати.Навіть у Великобританії кількість нових діагнозів раку печінки в період з 2014 по 2035 роки, як очікується, зросте на 38%. В даний час кожен 105-й чоловік та кожна 195-я жінка, за прогнозами, зіткнуться з цією хворобою протягом життя. На жаль, тривалий час рак печінки протікає з не дуже вираженими симптомами, а тому його діагностують на тій стадії, коли він дає метастази і стає невиліковним. Ось чому так важливо пам’ятати про ознаки, що свідчать про розвиток цього раку на ранній стадії.

Перш за все, до них відноситься незрозуміла втрата ваги та втрата апетиту. У жертв раку печінки виникає відчуття, що вони ситі навіть після вживання невеликих порцій. Часто після прийому їжі з’являються сильна нудота і блювання. Особливу увагу потрібно приділяти болям і набрякам в області живота. Рак печінки майже завжди супроводжує жовтяниця, так що слідкуйте за кольором білків очей. Шкірний свербіж, а також постійне відчуття втоми і слабкості входять до числа класичних симптомів цього злоякісного новоутворення.

При виникненні цих симптомів краще відразу звернутися до лікаря для того, щоб пройти через перевірку. Зазначимо, що точна причина раку печінки ще невідома науці, але доведено, що люди, які зловживають алкогольними напоями протягом тривалого часу частіше стикаються з цією хворобою через рубцювання печінки. До факторів ризику відносяться гепатити B і C, зайва вага і захоплення нездоровими продуктами харчування.

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