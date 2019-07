Маршаллові Острови в 10 разів радіоактивнішим, ніж Чорнобиль

Маршаллові Острови складаються з двох ланцюжків атолів з більш ніж 1000 невеликих острівців, розташовані в центральній частині Тихого океану між Гаваями і Філіппінами. Після Другої світової війни США окупували острови і використовували їх для випробувань ядерної зброї між 1946 і 1958 роками.

Острова Бікіні і Эниветок використовувалися як епіцентру вибуху, і місцевих жителів переселили, щоб провести 67 випробувань.

Випробування на Маршаллових островах склали лише близько 6 відсотків з усіх, проведених у США в період з 1946 по 1992 рік, але цей район прийняв головний удар по виходу ядерної енергії.

Тільки на атолі Бікіні загальний вихід склав близько 77 млн. тонн або майже 40 відсотків від загального енергетичного виходу всіх ядерних випробувань США за цей час.

Результати дослідження

Команда вчених з Колумбійського університету в Нью-Йорку досліджувала рівні радіоактивного забруднення на атолах Бікіні, Эниветак, Ронжелап і Утирик на північ від ланцюга. Дослідники вивчили зразки грунту, океанічні відклади і рівні зовнішнього гамма-випромінювання території.

Вчені виявили, що рівні зовнішнього гамма-випромінювання на острові Энджеби в атолі Эневетак і острові Наен в атолі Ронгелап були значно підвищені в порівнянні з південними островами. Рівні радіації на островах Бікіні і Наен зараз вище, ніж узгоджені в меморандумі між США і лідерами Республіки Маршаллові Острови.

Було встановлено, що середнє значення рівнів фонового гамма-випромінювання на острові Бікіні майже вдвічі перевищує цю межу. Це означає, що люди більше не зможуть повернутися в Бікіні.

Автори заявили, що здивовані тим, наскільки забрудненим виявився атол Ронгелап. Він не був місцем ядерних випробувань, але піддавався радіоактивних опадів, головним чином в результаті випробувань «Кастл Браво», проведених в 1954 році.

Дослідження були опубліковані в журналі «Proceedings of the National Academy of Sciences».

За матеріалами Newsweek

