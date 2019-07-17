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Маршаллові Острови в 10 разів радіоактивнішим, ніж Чорнобиль

17.07.2019

Маршаллові Острови складаються з двох ланцюжків атолів з більш ніж 1000 невеликих острівців, розташовані в центральній частині Тихого океану між Гаваями і Філіппінами. Після Другої світової війни США окупували острови і використовували їх для випробувань ядерної зброї між 1946 і 1958 роками.

Острова Бікіні і Эниветок використовувалися як епіцентру вибуху, і місцевих жителів переселили, щоб провести 67 випробувань.

Випробування на Маршаллових островах склали лише близько 6 відсотків з усіх, проведених у США в період з 1946 по 1992 рік, але цей район прийняв головний удар по виходу ядерної енергії.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Тільки на атолі Бікіні загальний вихід склав близько 77 млн. тонн або майже 40 відсотків від загального енергетичного виходу всіх ядерних випробувань США за цей час.

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Результати дослідження

Команда вчених з Колумбійського університету в Нью-Йорку досліджувала рівні радіоактивного забруднення на атолах Бікіні, Эниветак, Ронжелап і Утирик на північ від ланцюга. Дослідники вивчили зразки грунту, океанічні відклади і рівні зовнішнього гамма-випромінювання території.

Вчені виявили, що рівні зовнішнього гамма-випромінювання на острові Энджеби в атолі Эневетак і острові Наен в атолі Ронгелап були значно підвищені в порівнянні з південними островами. Рівні радіації на островах Бікіні і Наен зараз вище, ніж узгоджені в меморандумі між США і лідерами Республіки Маршаллові Острови.

Було встановлено, що середнє значення рівнів фонового гамма-випромінювання на острові Бікіні майже вдвічі перевищує цю межу. Це означає, що люди більше не зможуть повернутися в Бікіні.

Автори заявили, що здивовані тим, наскільки забрудненим виявився атол Ронгелап. Він не був місцем ядерних випробувань, але піддавався радіоактивних опадів, головним чином в результаті випробувань «Кастл Браво», проведених в 1954 році.

Дослідження були опубліковані в журналі «Proceedings of the National Academy of Sciences».

За матеріалами Newsweek

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