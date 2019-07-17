ФГВФО продає офіс банку “Київська Русь” за 58 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги нежитлова будівля, що знаходиться на балансі ПАТ “Банк “Київська Русь”. Торги відбудуться 25 липня по голландської моделі аукціону на майданчику “ProZorro.Продажі”, повідомляє прес-служба ФГВФО.

Початкова ціна лота — 58,45 млн грн. Входить в нього приміщення загальною площею 1403,2 кв. м за адресою вул. Хорива, 11-а, в історичному центрі Києва, в декількох кроках від станції метро “Контрактова площа”, а також понад 1100 одиниць основних засобів.

Нагадаємо, 20 березня 2015 року в ПАТ “Банк “Київська Русь” була введена тимчасова адміністрація. З 17 липня 2015 року розпочато процедуру ліквідації банку.