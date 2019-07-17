Кандидата в нардепи від “Опоблоку” знайшли мертвим (фото)

У місті Первомайськ Миколаївської області загинув кандидат у нардепи. Тіло 56-річного директора з вогнепальним пораненням знайшли у боксі підприємства по вулиці Гвардійська. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

Зазначається, що тіло знайшли охоронці. За попередньою версією поліції, чоловік наклав на себе руки.

«Поряд з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл собі в область грудей», — йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто, умисне вбивство, як того вимагає процедура у подібних випадках.

Як пише місцеве видання «Преступности.НЕТ», йдеться йде про кандидата в нардепи Василя Мосякина.

Василь Мосякин народився 14 лютого 1963 року у селищі Трояновського Севського району Брянської області. Був директором КП «Флора», член політичної партії «Опозиційний блок». У 2012 році на парламентських виборах виступав довіреною особою екс-віце-губернатора Віталія Травянка який балотувався по 132 округу. Був депутатом від Партії регіонів в Первомайській міській раді, пізніше від «Опозиційного блоку».