Представники відомого політика-сепаратиста попалися на підкупі виборців (відео)

В Одеській області поліція викрила мережу з підкупу виборців на користь кандидата в народні депутати Верховної Ради.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, зловмисники пропонували виборцям в обмін на фото бюлетеня до 1500 гривень.

«Встановлено, що злочинна схема діяла ймовірно на користь кандидата в народні депутати Верховної Ради Віталія Барвіненко», – підкреслили в Нацполіціі.

«У день виборів громадянам необхідно було сфотографувати бюлетень в кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за Барвіненко і фото викласти в месенджер», – наголошується в повідомленні.