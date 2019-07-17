Ознаки нітратного отруєння

Експерти радять не їсти баштанні раніше серпня, ранні плоди часто містять багато нітратів. Симптоми отруєння ними виявляються вже через 4-6 годин після їжі.
Про отруєння нітратами свідчат такі ознаки:
– біль в животі різної локалізації;
– нудота;
– блювота;
– багаторазовий рідкий стілець;
– головний біль;
– підвищення температури тіла до 38-39 градусів.
Фахівці відомства відзначили, що навіть одноразове вживання плоду з підвищеним вмістом нітратів здатне стати причиною сильного отруєння. Особливо інтонксікація нітратами небезпечна для вагітних – для жінок таке отруєння загрожує передчасними пологами, викиднем або внутрішньоутробною загибеллю ембріона. Вагітним рекомендовано взагалі відмовитися від вживання кавунів і динь.
В цілому медики радять вживати в їжу тільки сезонні дари природи. Що стосується кавунів, то навіть перші їх сорти дозрівають в природі не раніше кінця липня.