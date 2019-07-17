У лондонському готелі подають чашку чаю за 200 доларів

Потураючи британської пристрасті до хорошого чаю, фешенебельний готель The Rubens at The Palace в центрі Лондона готує чай з рідкої суміші Golden Tips. Ціна за чайничок – 500 фунтів (620 доларів). А, значить, чашка цього напою коштує близько 200 доларів.
Співробітники готелю аргументують таку нескромну ціну особливим походженням чаю. Досвідчені майстри збирають його у високогір’ях Шрі-Ланки, потім висушують на оксамитової тканини, в результаті чого аромати листя розкривається по-особливому. Фахівці стверджують, що отримана суміш дає ні з чим не порівнянний оксамитовий смак з фруктовими нотками, а також легку, гладку і м’яку текстуру.
Але не тільки це є причиною приголомшуючого цінника. Замовивши чай, відвідувач ресторану стає учасником не банальною сервірування, а справжньою королівської церемонії.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
На очах у клієнтів листя чаю підхоплюються золотим пінцетом і зважуються на ювелірно-точних вагах. Потім чай заварюється окропом на основі негазованої мінеральної води. Подається напій у спеціальному срібний сервіз.
Попиваючи дорогий чай, гості милуються видом на Королівські стайні Букінгемського палацу. Це – ще один бонус для клієнтів ресторану.
Відвідувачам настійно радять не поєднувати чаювання з булочками і бутербродами. Адже в такому разі багатогранний смак чаю не розкриється.
А скептикам, які вважають 200 доларів за чашку захмарною ціною, ресторатори парирують: у колоніальні часи чай Golden Tips коштував набагато дорожче.
За матеріалами CNN
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