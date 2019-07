У лондонському готелі подають чашку чаю за 200 доларів

Потураючи британської пристрасті до хорошого чаю, фешенебельний готель The Rubens at The Palace в центрі Лондона готує чай з рідкої суміші Golden Tips. Ціна за чайничок – 500 фунтів (620 доларів). А, значить, чашка цього напою коштує близько 200 доларів.

Співробітники готелю аргументують таку нескромну ціну особливим походженням чаю. Досвідчені майстри збирають його у високогір’ях Шрі-Ланки, потім висушують на оксамитової тканини, в результаті чого аромати листя розкривається по-особливому. Фахівці стверджують, що отримана суміш дає ні з чим не порівнянний оксамитовий смак з фруктовими нотками, а також легку, гладку і м’яку текстуру.

Але не тільки це є причиною приголомшуючого цінника. Замовивши чай, відвідувач ресторану стає учасником не банальною сервірування, а справжньою королівської церемонії.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

На очах у клієнтів листя чаю підхоплюються золотим пінцетом і зважуються на ювелірно-точних вагах. Потім чай заварюється окропом на основі негазованої мінеральної води. Подається напій у спеціальному срібний сервіз.

Попиваючи дорогий чай, гості милуються видом на Королівські стайні Букінгемського палацу. Це – ще один бонус для клієнтів ресторану.

Відвідувачам настійно радять не поєднувати чаювання з булочками і бутербродами. Адже в такому разі багатогранний смак чаю не розкриється.

А скептикам, які вважають 200 доларів за чашку захмарною ціною, ресторатори парирують: у колоніальні часи чай Golden Tips коштував набагато дорожче.

За матеріалами CNN

Читайте також:

Чай матчу: чим корисний і як готувати

Чайна церемонія: три способи правильно заварити зелений чай

Чайний аукціон у Коломбо