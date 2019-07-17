Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують

Хімічна кастрація – це маніпуляція, яка здійснюється за допомогою препаратів, що блокують дію чоловічого гормону тестостерону.

Такий метод розроблений в якості гуманної та, певною мірою, безпечної для здоров’я і психіки альтернативи хірургічної кастрації.

До кого застосовують хімічну кастрацію?

Такий метод покарання застосовують для людей, які скоїли сексуальні злочини проти дітей. Також для хворих на педофілію. Для них ця процедура може бути примусовою за рішенням суду.

Педофілія – що це?

Статевий потяг до дітей, які не досягли віку статевого дозрівання або ж знаходяться лише в ранній його стадії. Є статевим збоченням.

Але не всі злочинці, які розбестили дітей є педофілами. Такі люди можуть добровільно погодитись на хімічну кастрацію, це може скоротити термін ув’язнення. Хімічну кастрацію застосовують тільки для чоловіків.

В яких країнах дозволена хімічна кастрація?

У Польщі вже 10 років від моменту, як був впроваджений закон про хімічну кастрацію. Також так карають хворих на педофілію у Франції, Бельгії, Данії та в інших європейських країнах.

В Естонії з 2012 року діє програма добровільної хімічної кастрації осіб. Але за повідомленнями місцевих ЗМІ, програма ця провалилася. За шість років тільки чотири людини погодилося на цю процедуру.

Жорстокіша міра покарання загрожує педофілам в Індонезії. За сексуальну наругу над дитиною гвалтівнику може загрожувати смертельна кара.

Хімічна кастрація в Україні

В Україні хімічну кастрацію не застосовують. Однак, з 2017 року у Верховній Раді лежить мінімум два законопроекти про застосування хімічної кастрації до осіб, обвинувачених у скоєнні злочину проти статевої свободи малолітньої дитини.

Нещодавно після резонансного вбивства 11-річної Дарії Лук’яненко поліція наполягає на новому розгляді цих законопроектів.

Як відбувається хімічна кастрація?

Процедура передбачає тривале застосування препарату, який блокує дію гормону тестостерону. Під час її застосування людині не видаляються статеві органи.

Хімічна кастрація проводиться за рішенням суду або шляхом прийому антиандрогенного препарату Ципротерон, або внутрішньом’язової ін’єкції Лейпрореліну, Триптореліну або Медроксипрогестерона. Після закінчення дії препарату він може вводитися повторно, якщо за рішенням суду термін покарання ще не закінчився.

Чи шкодить здоров’ю хімічна кастрація?

На період дії препарату, в чоловіків спостерігаються аналогічні побічні ефекти, як і при хірургічній кастрації: остеопороз, гіперглікемія, депресія з подальшим розвитком агресивності, ожиріння, підвищений ризик тромбозів, схильність до розвитку ішемічної хвороби серця, гінекомастія. Частина симптомів пов’язані з побічною дією препаратів.