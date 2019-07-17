Крах МН17: найважливіший доказ викупили у незнайомця на окупованій території

Оболонку ракетного двигуна в справі про катастрофу рейсу МН17, яку в 2018 році продемонстрували міжнародні розслідувачі, вдалося отримати завдяки виплаті гонорару невідомій особі з окупованої території Донбасу.

Про це йдеться в матеріалі російського видання «Новая газета».

Джерела видання повідомили: «Двигун виявився в розпорядженні JIT завдяки посередництву невідомих осіб з« ДНР », які попросили за знахідку гонорар».

За цей доказ довелося виплатити кілька десятків тисяч доларів.

За словами глави JIT Фреда Вестербеке, міжнародні експерти досі вивчають дані про ракету, але справжність цієї докази і справжні мотиви «посередників» поки невідомі.

17 липня 2019 року минуло п’ять років з дня трагедії рейсу МН17. Тоді загинули 298 осіб.

Прокуратура Нідерландів повідомила, що MH17 збили ракетою системи «Бук» із серії 9M38.

На Донбасі розслідувачі виявили дві частини ракети: сопло і корпус, які продемонстрували в 2018 році на прес-конференції в Бюнніке 24 травня.

Сопло – це місце для викиду продуктів згоряння, корпус – оболонка ракетного двигуна. На корпусі двигуна завдано номер 9д1318869032. За цим номером встановлено, що ракету виготовили на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві в Підмосков’ї в 1986 році. Останні цифри на корпусі – 9032 – це унікальний ідентифікаційний номер двигуна ракети.

Нагадаємо, об’єднана слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до знищення літака. Це – Сергій Дубинський (позивний «Похмурий»), Ігор Гиркин (позивний «Стрілець»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

Суд над підозрюваними почнеться в березні 2020 року.