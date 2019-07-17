Леся Нікітюк створила Instagram-сторінку своєму собаці

Про щиру та взаємну любов української ведучої Лесі Нікітюк і її собаки вест-хайленд-вайт-тер’єра Рафіка знає чи не весь Instagram. Зірка постійно показує своїм фанам свого песика, демонструє їхні прогулянки під будинком, розповідає, як він інколи може “нашкодити” їй у взуття та інше. Тепер, аби юзери могли стежити безпосередньо за ним, Леся створила Рафіку Instagram-аккаунт.

“Поки я на зйомках, пес вкрав телефон і зробив собі профіль в Instagram. Я вже підписалась,” – сповістила Леся Нікітюк своїх фанів. У сторіс Рафіка Леся говорить нібито від його імені, а у підписі до його аккаунта зірка зазначила, що це собака-блогер.

Жарти жартами, а на собаку Лесі Нікітюк за добу підписалось майже 4 тисячі користувачів, і юзери навіть коментують його фото! “Рафік – зірка”, “Красунчик”, “Чудово, тепер навіть у собаки є свій профіль”, “Дуже милий”, “Мімімішка”, “Чому у пса більше підписників і лайків, ніж в мене?”.

Як бачимо, пес Лесі Рафаель потрохи стає справжньою зіркою Instagram. Деякі користувачі називають це “дурістю”, інші, в свою чергу, сміються разом з гумористкою. Телеведуча наразі знімається у новому шоу “Шалена зірка” на Новому каналі.

Рафік, як не дивно, завжди поряд зі своєю господаркою і полюбляє поласувати її шльопанцями у гримерці. У вільний час Леся виходить на вулицю, аби зробити кадр у новому сценічному образі, а Рафік – за своїми потребами. Під фото Рафаеля Нікітюк пише: “Той випадок, коли хотів сходити в туалет.. а господиня просить сфотографуватись”.

Рафік, у свою чергу, стежить за різними собачими аккаунтами та за своєю господинею. Щоб збирати сотні підписників, йому не потрібно підписуватись на тисячі людей: достатньо просто бути вірним собакою Лесі Нікітюк. Її фани все зроблять самі.

ДЖЕРЕЛО: Voiceshowbiz