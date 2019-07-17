Фонд гарантування вкладів не може знайти банк Дядечка «Союз»

Сергій Дядечко

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) звернувся до

керівництву банку «Союз» Сергія Дядечка з

вимогою прибути у відділення фонду та передати всю документацію, печатки,

штампи, матеріальні та інші цінності фінустанови у зв’язку з процедурою його

ліквідації, а також надати інформацію про фактичне місцезнаходження АТ

«Комерційний банк «Союз».

Як повідомляє прес-служба ФГВФО, відкрите звернення Фонду

гарантування адресовано голові правління банку «Союз» Андрію Бугайову і

виконуючою обов’язки головного бухгалтера цієї фінустанови Олені Назарчук.

У Фонді гарантування нагадали, що на підставі

постанови правління Національного банку України Про відкликання банківської

ліцензії та ліквідації публічного акціонерного товариства КБ «Союз» виконавча

дирекція ФГВФО прийняла рішення про початок процедури ліквідації банку «Союз».

При цьому, згідно з постановою Верховного Суду

уповноважена особа Фонду на ліквідацію АТ КБ «Союз» продовжує здійснювати

делеговані рішеннями ФГВФО повноваження.

«Враховуючи викладене, прошу Вас невідкладно, але не

пізніше 10 робочих днів з моменту цієї публікації на офіційному

інтернет-сайті Фонду… і офіційному виданні «Голос України» прибути в

приміщення ФГВФО… та забезпечити передачу бухгалтерської та іншої документації

банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку АТ «КБ «Союз»

уповноваженій особі Фонду… і надати інформацію про фактичне місце

знаходження АТ «КБ «Союз», — йдеться в повідомленні.

У ФГВФО заявили, що у разі неприбуття керівництва банку

відділення Фонду гарантування в зазначений вище термін, ліквідатор АТ «КБ «Союз»

буде вживати заходи, передбачені чинним законодавством України.

Як повідомляв SKELET-info, Верховний суд 4 червня частково задовольнив касаційну скаргу регулятора на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було скасовано постанову правління НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Союз».

Також Генеральна прокуратура отримала тимчасовий доступ до

телефонним дзвінкам двох співробітників банку «Союз» для перевірки інформації про

фінансування спецпідрозділу «Беркут» під час протестів у грудні 2013

року — лютому 2014 року.