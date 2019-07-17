У мавп є усвідомлення смерті, скорботні ритуали і траур за загиблими

Проаналізувавши результати 200-літніх спостережень, вчені виявили прояви загальної поведінки у всіх мавп: тварини переносили померлих, захищали їх від погроз та демонстрували реакцію, схожу на горі.

Існує багато історій про мавп, скорботних про своїх померлих. Наприклад, документальний фільм BBC в 2017 році показав групу мавп-лангурів, скорботних про мертвому дитинчати, хоча насправді це була просто мавпа-робот (шпигун).

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

У тому ж році вчені спостерігали, як шимпанзе використовувала інструменти, щоб очистити тіло померлого члена групи. Самка сіла поруч з мертвим самцем і з допомогою твердого стебла трави чистила зуби. За словами дослідників, подібна практика показує, що у шимпанзе реакція на смерть може бути більш складною, ніж ми припускаємо.

Реакція мавп на смерть родичів

За словами Андре Гонсалвес і Сюзани Карвалью, існує величезна кількість непідтверджених свідчень того, як мавпи справляються зі смертю своїх родичів, але досі наукове увага приділялася такої поведінки дуже рідко.

Гонсалвеш і Карвалью проаналізували 240 свідоцтв і виявили, що у різних видів нелюдських приматів виникають одні і ті ж специфічні реакції на смерть. Часто це проявляється в носінні мертвих, особливо самок і їх дітей.

Навіть тварини, які фізично нездатні піднімати важкі ваги (наприклад, тамарини) намагалися підняти і перенести своїх мертвих родичів.

Члени групи захищають тіла померлих і повертаються до тіла або місця смерті. В одному свідоцтві повідомлялося про дорослої самці мавпи-ревуна, яка знаходилася поруч з трупом іншої самки протягом п’яти днів після її смерті. За словами вчених, це свідчить про близькість тварин у житті.

«Беручи до уваги всі ці результати і враховуючи їх когнітивні здібності, ми стверджуємо, що нелюдські примати здатні неявно усвідомлювати смерть», — написали Гонсалвеш і Карвалью.

Дослідження опубліковане в журналі «Biological Reviews».

За матеріалами Newsweek

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