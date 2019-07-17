Президент США хоче девальвувати долар, Білорусі доведеться відповісти

Щоб підтримати економіку США перед президентськими виборами 2020 року, Дональд Трамп може вдатися до девальвації долара шляхом проведення валютних інтервенцій. Це буде справжня світова валютна війна, в якій жителі Білорусі опиняться в числі постраждалих.

Дональд Трамп ще 3 липня поточного року в твіттері написав, що Китай і Європа займаються масштабними валютними маніпуляціями і вливають гроші у свої фінансові системи, щоб конкурувати з США. Потім він додав, що США потрібно дзеркально відповісти, щоб не залишитися дурниками, які сидять і ввічливо дивляться, як інші країни грають у свої ігри.

Прихильників девальвації все більше

Голова ФРС Джером Пауелл поступився тиску з боку президента та 10 липня у конгресі США оголосив про початок зниження ставок вже на засіданні Комітету з відкритих ринків ФРС 31 липня. Однак зменшення ставок може виявитися недостатньо, так як інші країни, чого доброго, почнуть діяти точно так само, тому можуть знадобитися і валютні інтервенції. Принаймні, президент США попросив своїх помічників обміркувати різні варіанти ослаблення американської валюти.

У зв’язку з цим деякі експерти вважають, що загроза девальвації долара може реалізуватися. Зокрема, стратеги банку ING вважають, що якщо долар не почне дешевшати, незважаючи на пом’якшення політики ФРС, то тиск Дональда Трампа на Міністерство фінансів США в цілях проведення валютних інтервенцій посилиться. Те ж саме може статися, якщо Європейський Центробанк піде на нове кількісне пом’якшення в вересні, що послабить євро проти долара.

Глава валютної стратегії Canadian Imperial Bank of Commerce по Північній Америці Бипан Рай прогнозує, що казначейство США може зажадати від ФРС здійснювати доларові інтервенції, що призведе до зниження курсу долара. Не виключає інтервенції і Джейн Фоулі, глава валютної стратегії в Rabobank.

Більше того, Bank of America Corp. вважають, що США можуть офіційно відмовитися від політики сильного долара, введеної в 1995 році, і проголосити, припустимо, політику сильного економічного зростання, що призведе до зниження курсу долара на 5-10% по відношенню до інших валют.

Ще далі пішов глобальний економічний радник Pacific Investment Management Co. Йоахім Фелс, який написав у своєму останньому огляді, що повноцінна валютна війна, в ході якої центробанки і уряди провідних країн, включаючи США, свідомо послаблювати свої валюти, більше не виключена. Втім, він вважає, що це вже третій раунд холодної валютної війни, яка триває вже п’ять років, а прямі валютні інтервенції в США можливі, але не найближчим часом.

Ймовірність девальвації долара зростає у зв’язку з тим, що Дональд Трамп не самотній у своєму бажанні послабити долар. Наприклад, його конкурентка в боротьбі за пост президента – кандидат від демократів Елізабет Уоррен – теж виступає за активне регулювання курсу долара в цілях стимулювання росту економіки та робочих місць.

Крім того, президент США повідомив про намір ввести в Раду керуючих ФРС Джуді Шелтон, яка була його економічним радником в період виборів в 2016 році. Вона прихильниця зниження ставок ФРС до нуля і навіть виступає за відновлення золотого стандарту допомогою випуску «золотого долара». З 2009 року вона є членом проекту Sound Money Project, який критикує недоліки існуючої світової фінансової системи, а також виступає за повернення золота як платіжного засобу.

Таким чином, загроза девальвації долара США здається цілком серйозною. До того ж, американська валюта дійсно переоцінена по відношенню до інших. На це вказує, зокрема, індекс Біг Мака, розраховується британським виданням The Economist. Воно порівнює валюти різних країн по ціні гамбургера Біг Мака. Чим дешевше гамбургер в якійсь країні порівняно з його ціною в США, тим більше недооцінена валюта цієї країни по відношенню до долара.

Згідно з останніми даними, опублікованими в липні поточного року, тільки одна валюта з 55, враховуються журналом, переоцінена по відношенню до американської валюти. Це швейцарський франк. У Цюріху Біг Мак в даний час коштує близько 6,6 доларів, тоді як у США – 5,74 долара. Тобто, курс швейцарської валюти, судячи по ціні гамбургера, завищений на 14%.

Найбільш недооціненою валютою виявився російський рубль, так як Біг Мак в Росії коштує 130 рублів. Таким чином, справедливий курс долара для Росії на поточний момент становить 22,65 російських рублів за долар, тобто поточний курс долара (близько 63 рублів) завищено приблизно на 64%. Даний індекс, звичайно, не можна вважати науковою оцінкою недооціненості валют, але, в принципі, він дає вірну картину.

Рубля не час зміцнюватися

Журнал The Economist не оцінював недооціненість білоруського рубля, але вона знаходиться приблизно на такому ж рівні, як і в російського рубля. При цьому настільки істотна слабкість нашої валюти пояснюється свідомими діями Нацбанку, який скуповує надлишок пропозиції валюти на внутрішньому ринку РБ. Тобто, Білорусь вже давно штучно занижує курс рубля, як і Росія. І якщо Дональд Трамп не згадує нашу країну у своїх записах, то тільки тому, що її роль у світовій економіці мізерна (іноді добре бути маленьким і непомітним).

Можлива девальвація долара буде мати значні наслідки і для білоруського рубля, хоча США скуповувати наші рублі, як і російські, не стануть. Війна буде оголошена, мабуть, основних світових валют – євро, ієні, юаню. Але коли долар почне дешевшати по відношенню до цих валют, подорожчають і валюти країн, що розвиваються, в тому числі і наш рубль.

Крім того, треба враховувати, що інші країни навряд чи будуть сидіти склавши руки, і почнуть послаблювати свої валюти. Тобто в кінцевому результаті подорожчають валюти тих країн, які відмовляться від участі у валютних війнах.

Неприємності Білорусі обіцяє зниження ставок ФРС і без девальвації долара з допомогою валютних інтервенцій, так як це може призвести до зменшення відсотків за валютними депозитами і кредитами в російських і білоруських банках. Доларові кредити будуть дешевшати і їх популярність зросте, що буде заважати дедоларизації країни. Правда, виплати за зовнішнім боргом можуть знизитися.

Ставки по доларових депозитах в білоруських банках теж впадуть, хоча вони і зараз низькі. Зокрема, середня ставка за новими довгостроковими валютними депозитами в банках РБ у червні поточного року склала 2,36% річних. Таким чином, власникам доларів доведеться змиритися з втратою прибутковості їх валютних заощаджень. Втім, цей період може виявитися недовгим. Адже девальвація долара потрібна США не просто так, а для підтримки національної економіки та експорту. А міцніючий білоруський рубль буде надавати на нашу економіку протилежний вплив. Тому Білорусі доведеться включитися в гонку девальвацій, в якій, втім, в даний час вона і так є одним з лідерів на пару з Росією. Відмовитися від цього країна не зможе, так як баланс нашої зовнішньої торгівлі і без того близький до нуля, тобто зміцнення рубля небажано. Нацбанк цілком може почати скуповувати не тільки надлишок валюти на внутрішньому ринку, але і забезпечити додатковий попит.

До того ж, нашій країні найближчим часом, мабуть, доведеться послабити і свою грошово-кредитну політику (див. «Росія починає грошове стимулювання економіки. Що робити Білорусі?»). А це також сприятиме ослаблення рубля. Так що шанси на те, що білоруський рубль раптом стане міцною валютою в результаті девальвації долара, невеликі. Час для цього не підходить.