Як уникнути літньої пітливості

У жарку пору року численні офісні працівники страждають особливо сильно через підвищену пітливість. Експерти розповіли, як зменшити потовиділення, не порушуючи при цьому дрес-коду.

Пийте поменше кави. Уникайте взагалі будь-яких напоїв з кофеїном, нікотину, а також алкоголю. Всі ці компоненти забезпечують гіперстимуляцію нервової системи і призводять до вироблення адреналіну. А це підвищує температуру тіла і змушує вас потіти.

Використовуйте антиперспіранти. Застосування антиперспірантів, і особливо з хлоридом алюмінію, допомагає зменшити пітливість за рахунок блокади потових залоз. Але постарайтеся наносити антиперспіранти не з ранку, а ввечері перед сном, так як в цьому випадку вони будуть більш ефективні на наступний день.

Правильна білизна. Багатьом здається, що в спеку найкраще спати зовсім без одягу. В реальності, нам слід вибирати правильну нижню білизну, зроблену тільки з натуральних волокон на кшталт бавовни, але ні в якому разі не синтетику. Справа в тому, що бавовна ефективно абсорбує піт, і в результаті людина згодом не пахне, а синтетичний одяг виділяє неприємний запах в атмосферу.

Пийте більше води. Вживання достатньої кількості води забезпечує належний рівень зволоження організму. А це зменшить температуру тіла і знизить вироблення поту.

Правильно приймайте ванну. Намагайтеся в спеку не приймати ванну або душ з гарячою водою, так як це підвищує температуру тіла і змушує потіти більш інтенсивно. Використовуйте антибактеріальне мило, що запобігає бактеріальним інфекціям, що призводять до надмірної пітливості. Вибирайте мило з триклозаном.

Слідкуйте за харчуванням. Продукти харчування, що містять часник або цибулю, на час спеки краще виключити. Всі гострі, пряні і жирні джерела їжі також слід обмежити, оскільки всі вони стимулюють потові залози і змушують нас потіти сильніше.

: МедікФорум