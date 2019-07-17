Політичний колобок: як Максим Курячий партії міняв

Як показує практика, існує чимало українських політиків, готових виконувати просто-таки циркові трюки типу перевзування в повітрі з одночасним перефарбовуванням, аби дорватися до влади, пише Антикор.

А дорвавшись, потрапити на хлібне місце. Такі діячі охоче декларують діаметрально протилежне тому, що говорили ще кілька років тому, змінюють партії і спонсорів, як легковажна дівчина кавалерів, і все заради того, аби люди їм повірили і обрали депутатами. Однак навіть таким страшенним лицемірам є чому повчитися у Максима Курячого, нинішнього кандидата в народні депутати по 25 округу Дніпра. Максим міг би всім цим безпринципним кар’єристам дати майстер-клас по тому, як слідувати політичній кон’юнктурі і завжди залишатися на плаву. У цьому плані він справжній гуру.

У послужному списку Курячого маса партій, в які він вступав, коли вони були модні і знаходилися в зеніті своєї слави, і які він тут же залишав, на чолі самих чуйних щурів, ледь ці політичні кораблі давали текти…

Свою кар’єру чиновника Максим почав відразу після закінчення вузу – влаштувався працювати юридичним консультантом в Красногвардійському райвиконкомі тоді ще Дніпропетровська. За п’ять років дослужився до заступника голови. Донині в Дніпрі є чимало людей, які розповідають, що вже тоді юний Максим дуже рідко коли просто так ставив свій підпис під якимось дозволом і узгодженням. Але знайти з ним спільну мову було досить легко – чиновник готовий був свій автограф міняти не тільки гроші, але і за бартером. Наприклад, на талони на бензин…

У 2010 році почалося сходження зірки Юлії Тимошенко. Її політичне майбутнє здавалося прекрасним, вона була фавориткою майбутніх виборів Президента. І Курячий, не вагаючись, вступив у «Батьківщину». Опинившись на друге місце в партійному списку «Батьківщини» Максим стає депутатом міськради. Місто – не район. Тут масштаб побільше…

Однак Юлія Тимошенко програла вибори Президента України Віктору Януковичу, і незабаром опинилася за гратами. Курячий, в той час глава фракції «Батьківщина» в міськраді не став стоїчно боротися за свого лідера. Ні, слуга покірний! Він, незважаючи на те, що був керівником міської парторганізації «Батьківщини», моментально покинув опальну партію і в 2013 році перейшов у фракцію, що складається з депутатів від «Фронту змін». Вони створюють ВО «Демократи» і починають тісно співпрацювати з Партією регіонів. Однак Євромайдан все міняє, і ось уже Максим Курячий перекотився в нову партію влади – «Блок Петра Порошенка».

Саме як кандидат від БПП Курячий стає в 2014 році народним депутатом. Активно підтримує усі ініціативи Петра Порошенка. За відданість і готовність виконувати будь-яке доручення Максиму довіряють посаду заступника голови фракції БПП у Верховній Раді. Життя вдалося. Його добробут зростає, в декларації з’являється нове дороге авто, ціною близько 3 млн. гривень… Однак варто рейтингу Петра Олексійовича впасти, і наш політичний колобок стрімголов поїхав із стала непопулярною політсили.

Сьогодні Курячий балотується по 25 округу заявляючи, що є самовисуванцем. І взагалі, мовляв, ні до яких партій ніколи ніякого відношення не мав! При цьому Максим дуже хоче знову опинитися біля годівниці, до якої його поки що не підпускають. Але Курячий дуже сподівається знову до неї пролізти, адже він завжди підтримує тих, хто успішний і при владі… Він упевнений, що тільки таким чином можна пробратися до бюджетних потоків, з яких так солодко пити і пити. При цьому свою спрагу він не може втамувати роками. Може, це зможуть зробити хоча б виборці, і, нарешті поставлять крапку в багаторічних поневіряння лицемірного колобка? Тим більше що їм, виборцям, ніякої користі від приспособленческого таланту Максима Курячого ніколи не було, немає, і не буде.