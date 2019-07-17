На заяву Баканова про відсутність втручання РФ у вибори відреагував Павло Нусс

Як відомо в.о. глави СБУ Іван Баканов нещодавно заявив про відсутність вручання Росії в українські вибори. На цю заяву давнього друга Зеленського відреагував політолог Павло Нусс. Він заявив, що ця заява демонструє абсолютну некомпетентність Баканова, якщо не підігравання Росії. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

Нусс пише: «Дуже некомпетентний в.о. глави СБУ і за сумісництвом друг сім’ї Зеленських Іван Баканов заявив про відсутність російського втручання в дострокові вибори в нашій країні.

Це ж абсолютна некомпетентність Баканова, якщо не сказати про відверте підігравання Росії».

У своєму дописі політолог наводить приклади втручання РФ в українські дострокові вибори, які важко не помітити навіть пересічній людині, що вже говорити про керівника Служби безпеки, яким є Баканов.

Павло Нусс наводить приклади: «Телеканал з медіаімперії Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал “Росія” анонсували на 12 липня спільний телемарафон “Треба поговорити”, і тільки завдяки громадськості цей сценарій був зірваний.

А так звані “газові переговори” Медведчука і Бойка в Росії також не втручання?

А реєстрація законопроекту Портнова-Зеленського “про люстрацію лідерів Майдану і Порошенка” що?

А спроба реєстрації в ЦВК відвертих адептів “русского мира” що, не втручання?

І інформаційна інтервенція Росії в редакційну політику телеканалів Медведчука – кума Путіна, “жест доброї волі” а не втручання Росії у вибори?»

На думку політолога компліментарні заяви Баканова на адресу Росії свідчать не тільки про його некомпетентність, але й можливу змову Росії та нової адміністрації.

«Це держзрада, друзі, за яку все-таки доведеться відповісти!», – заявляє Нусс наприкінці свого допису.

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Нагадаємо, що на початку червня СБУ офіційно відмовила журналістам в ознайомленні з декларацією про доходи тимчасового в. о голови Івана Баканова.

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