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У Сирії знищено 6 танків Т-90

17.07.2019

В Сирии уничтожены 6 танков Т-90

2019-07-16

 

В Сирии уничтожены 6 танков Т-90

 

У Сирії знищено 6 танків Т-90

Стало відомо про масштабні втрати в бронетанкових військах Сирії.

За інформацією, представленої аналітичними агентствами, сирійські військові зазнали масштабні втрати в бронетанкових військах країни. З моменту початку військового конфлікту в цій країні, в боях було втрачено 2393 одиниці бронетехніки, включаючи шість новітніх танків російського виробництва Т-90.

 

Згідно представленої інфографіці, найбільші втрати бронетанкових сил Сирії були зафіксовані в 2012 і 2013 роках, після чого, щорічно сирійські військові втрачали по кілька сотень одиниць бронетехніки.

  • 2011 рік – 20 бойових машин;
  • 2012 рік – 518 бойових машин;
  • 2013 рік – 501 бойова машина;
  • 2014 рік – 346 бойових машин;
  • 2015 рік – 294 бойових машини;
  • 2016 року – 314 бойових машини;
  • 2017 рік – 248 бойових машин;
  • 2018 рік – 78 бойових машин.

 

З початку поточного року втрати в бронетанкових силах Сирії склали 47 бойових машин.

Примітний той факт, що найбільші втрати (серед танків – прим. ред.) зафіксовані серед порівняно нових танків, зокрема, мова йде про танк Т-72, втрати яких склали близько 450-500 одиниць, при цьому, згідно з наявними даними, були втрачені і 6 танків Т-90.

Слід уточнити, що частина сирійської військової бронетехніки була втрачена в результаті авіаударів США і західної коаліції.
 

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