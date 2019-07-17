2019-07-16

У Сирії знищено 6 танків Т-90

Стало відомо про масштабні втрати в бронетанкових військах Сирії.

За інформацією, представленої аналітичними агентствами, сирійські військові зазнали масштабні втрати в бронетанкових військах країни. З моменту початку військового конфлікту в цій країні, в боях було втрачено 2393 одиниці бронетехніки, включаючи шість новітніх танків російського виробництва Т-90.

Згідно представленої інфографіці, найбільші втрати бронетанкових сил Сирії були зафіксовані в 2012 і 2013 роках, після чого, щорічно сирійські військові втрачали по кілька сотень одиниць бронетехніки.

2011 рік – 20 бойових машин;

2012 рік – 518 бойових машин;

2013 рік – 501 бойова машина;

2014 рік – 346 бойових машин;

2015 рік – 294 бойових машини;

2016 року – 314 бойових машини;

2017 рік – 248 бойових машин;

2018 рік – 78 бойових машин.

З початку поточного року втрати в бронетанкових силах Сирії склали 47 бойових машин.

Примітний той факт, що найбільші втрати (серед танків – прим. ред.) зафіксовані серед порівняно нових танків, зокрема, мова йде про танк Т-72, втрати яких склали близько 450-500 одиниць, при цьому, згідно з наявними даними, були втрачені і 6 танків Т-90.

Слід уточнити, що частина сирійської військової бронетехніки була втрачена в результаті авіаударів США і західної коаліції.

