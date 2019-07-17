З початку року в Україні зафіксували понад 100 фактів розбещення дітей

В першому півріччі 2019 року в Україні зафіксували понад сто фактів розбещення неповнолітніх і понад 74 випадків втягнення дітей у злочинну діяльність. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України у відповіді на запит інформаційного видання.

Згідно з даними Нацполіції, стосовно дітей в першому півріччі скоєно 2322 злочинів. Зокрема, 11 злочинів – за фактами насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст.153 ККУ), 26 – за фактами статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст.155 ККУ), 106 – розбещення неповнолітніх (ст.156 ККУ). Ще 74 злочини були зафіксовані за фактами втягнення дітей у злочинну діяльність (ст. 304 ККУ), 4 – за фактами використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 ККУ), ще два злочини були зафіксовані у зв’язку зі схилянням дітей до вживання наркотичних засобів (ст. 315 ККУ).