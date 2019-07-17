Зеленський хоче завтра зібрати «погану» ВР на позачергове засідання

Зеленський хоче завтра зібрати «погану» за його ж словами Верховну Раду на позачергове засідання, щоб ухвалити три законопроекти. Про це повідомляє ZN.UA.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту. Про це 17 липня заявив заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка.

За його словами, наразі є три законопроекти, які необхідно терміново ухвалити. Перший з них спрямований на те, щоб розвантажити та не допустити блокування роботи Вищого антикорупційного суду України.

“38 суддів отримають приблизно 3500 справ з перших днів роботи. Така невелика кількість суддів елементарно не впорається. Це призведе до того, що важлива в антикорупційному механізмі інституція не працюватиме. Президент України вимагає від парламенту якомога швидше зібратися на позачергове пленарне засідання та ухвалити цей закон”, – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Друга ініціатива стосується відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження цивільної конфіскації незаконно отриманих доходів.

“Цей законопроект не був ухвалений раніше, коли президент вносив його до парламенту. Наразі у Верховної Ради є останній шанс виправитися й довести, що вона спроможна дати в руки антикорупційним органам ефективні інструменти”, – зазначив Руслан Рябошапка.

Третій законопроект, який президент вимагає розглянути, передбачає відтермінування на 90 днів можливості штрафувати тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією. Наразі законодавство передбачає, що такі санкції почнуть діяти з 24 серпня.

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Руслан Рябошапка заявив, що ініціативи є ключовими, стосуються покращення дотримання прав людини, а також посилення боротьби з корупцією в нашій країні. І народні депутати мають достатньо часу, щоб зібратися на позачергове засідання 18 липня.

“Закон передбачає, що не більш ніж у семиденний строк народні депутати повинні зібратися на позачергове засідання, на вимогу Президента України зокрема. Народні депутати отримують за свою роботу гроші від платників податків. Відповідно, вони повинні ці гроші відпрацьовувати. У сучасному світі є достатньо засобів для комунікації, щоб дізнатися, що це засідання буде. Для цього ми проводимо публічний брифінг. У них є достатньо часу, щоб завтра зібратися”, – сказав він.

Також заступник керівника Офісу президента України запевнив, що народним обранцям не потрібен час на ознайомлення з текстами законодавчих ініціатив. Так, документ щодо ВАСу перебуває в парламенті кілька тижнів, а щодо незаконного збагачення – ще з червня.

“Що ж до законопроекту про відтермінування санкцій за нерозмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією – він також був зареєстрований ще у квітні. Президент лише незначним чином його змінив і вніс новий. Тобто нічого нового для народних депутатів не буде”, – додав Руслан Рябошапка.

Зазначимо, що Верховна Рада восьмого скликання провела останнє засідання минулого тижня, 12 липня. У той же час в неділю, 21 липня, повинні відбутись позачергові вибори до парламенту.

Нагадаємо, в травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України прийняло рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року.

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